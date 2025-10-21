Dapkutė ir Pulac laimėjo pirmąjį ITF moterų dvejetų mačą Portugalijoje

Pirmajame sete lietuvė su porininke realizavo 3 „break pointus“, bet visus 3 sykius iš karto išbarstydavo pranašumą. Pratęsime lygi kova vyko pirmus 6 taškus, o vėliau lietuvė su rumune surengė lemtingą spurtą 4:0.
Antrajame sete jau varžovės pirmosios realizavo „break pointą“, bet irgi netrukus prarado persvarą. I. Dapkutė su porininke į tai atsakė spurtu 4:0 (1:2, 5:2) ir atsidūrė per žingsnį nuo pergalės. Visgi, aštuntajame geime lietuvė su rumune nerealizavo 2 „match pointų“, o devintajame pralaimėjo savo padavimų seriją ir prarado iniciatyvą (5:5). Kai jau atrodė, kad prireiks dar vieno pratęsimo, I. Dapkutė su A. L. Pucia dvyliktajame geime „sausai“ laimėjo varžovių padavimų seriją ir šventė pergalę.
I. Dapkutė su A. L. Pucia pelnė 246 JAV dolerius ir po 8 WTA dvejetų reitingo taškus. Jų varžovės ketvirtfinalyje paaiškės kiek vėliau.
Vienetų kvalifikacijos 32-ejų I. Dapkutei (WTA-777) įveikti nepavyko. Lietuvė pirmajame rate varžovės neturėjo, o lemiamoje kovoje dėl vietos pagrindiniame etape 2:6, 6:7 (7:9) krito prieš ispanę Martą Soriano Santiago (WTA-1251). Lietuvei atiteko 96,5 JAV dolerio.
ITF serijos moterų teniso turnyro Portugalijoje prizų fondą sudaro 30 tūkst. JAV dolerių.
Egipte kvalifikaciją bandė įveikti nereitinguota 16-metė lietuvė Greta Klimavičiūtė. Ji pirmajame rate neturėjo varžovės, o antrajame 2:6, 1:6 pralaimėjo neutraliai atletei Ninai Sozaonovai. Norint patekti į pagrindinį etapą, reikėjo įveikti 3 kvalifikacijos ratus.
ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!