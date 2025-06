Chelsea ir LAFC rungtynės Atlantoje: tuščios tribūnos ir menkas JAV sirgalių susidomėjimas

Rungtynės tarp „Chelsea“ ir „Los Angeles FC“ prasidėjo pirmadienį, 15 valandą vietos laiku, „Mercedes-Benz“ stadione.

Šis stadionas gali talpinti 75 tūkstančius žiūrovų, tačiau susitikimo metu visas viršutinis aukštas buvo uždarytas.

Antradienį „Riuver Plate“ – „Urawa Reds“ rungtynės nuo 21.50 val. stebėkite per TV3, o dar daugiau FIFA pasaulio futbolo klubų taurės rungtynių parodys Go3.

BBC šaltiniai nurodė, kad FIFA tikėjosi apie 26 tūkstančių žiūrovų, tačiau pradėjus rungtynes, tribūnos atrodė kur kas tuštesnės.

Vidurinioji tribūnų dalis atrodė beveik pilna, tačiau didesnė apatinė dalis buvo daugiau nei perpus tuščia.

Pigiausi bilietai prieš rungtynes kainavo apie 44 eurus. Joms vykstant, bilietus dar buvo galima įsigyti internetu už maždaug 30 eurų, kadangi daugelyje sektorių buvo gausu laisvų vietų.

Los Andželas nuo Atlantos nutolęs daugiau nei per 3200 kilometrų, tačiau apie 1500 aistringų Los Andželo sirgalių dominavo tribūnose.

Naujai išplėsta pasaulio klubų taurė laikoma generaline repeticija prieš kitą vasarą vyksiantį pasaulio futbolo čempionatą, kuris bus surengtas JAV, Kanadoje ir Meksikoje, tuo tarpu FIFA pasaulio klubų taurės turnyras vyksta tik JAV.

„Chelsea“ šiame stadione žaidė ir prieš dvejus metus – tuomet draugiškame „Premier League Summer Series“ turnyre jos rungtynes su „Newcastle“ stebėjo daugiau nei 70 tūkstančių sirgalių ir beveik visas stadionas buvo užpildytas.

