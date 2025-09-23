„Chelsea“ atsitiesė prieš „Lincoln“ ir pateko į Anglijos lygos taurės kitą etapą

Išvykoje prieš trečios lygos „Lincoln“ komandą „Chelsea“ lengva nebuvo. Jie po pirmojo kėlinio dar atsiliko, tačiau galiausiai iškovojo pergalę 2:1.
Ne pagrindine sudėtimi žaidusi „Chelsea“ pirmajame kėlinyje ne tik strigo puolime, tačiau ir klaida gynyboje lėmė, jog oponentai įsiveržė. Praradus kamuolį savo aikštės pusėje jei suteikė progą Robertui Streetui, kuris neklydo.
Iškart po pertraukos situacija pasikeitė. Tyrique George`as vos prasidėjus kėliniui puikiu smūgiu iš už baudos aikštelės išlygino rezultatą.
Vos po poros minučių „Chelsea“ jau buvo priekyje. Facundo Buonanotte prasibrovė prie pat vartų ir iš artimos distancijos perkėlė kamuolį per vartininką.
Per likusią rungtynių dalį svečiai turėjo ne vieną progą panaikinti intrigą trečiuoju įvarčiu, bet to padaryti jie nesugebėjo. „Chelsea“ laimei, nebepasižymėjo ir „Lincoln“, tad jiems užteko pranašumo patekti į kitą etapą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!