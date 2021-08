Chaosas Nicoje: futbolo mače – masinės žaidėjų ir sirgalių muštynės

Šeimininkai pirmavo po Kaspero Dolbergo įvarčio (49 min.), bet antrojo kėlinio pabaigoje svečių saugas Dimitri Payetas ruošėsi kelti kampinį.

Jam nuėjus prie kampinio gairelės kažkas iš žiūrovų tribūnos paleido į jį vandens butelį. Šis, kupinas emocijų, tą patį butelį paleido atgal į tribūnas.

Here's what happened to #Payet.



Can understand why the Marseille players are upset...pic.twitter.com/6xz35uOcSN