Čempionų lygos startas: „Rytas“ – „Legia“ (GYVAI)

Pirmuoju Giedriaus Žibėno auklėtinių barjeru tapo Varšuvos „Legia“.
Lenkijos klubas turi pažįstamų veidų – Estijos rinktinės strategas Heiko Rannula pasikvietė tautietį Matthiasą Tassą, latvį Ojarą Silinį bei buvusį „Ryto“ žaidėją Jayvoną Gravesą.
Varšuvos klubui tai bus tik trečiasis oficialus sezono mačas – Lenkijos pirmenybių starte 90:68 nugalėtas Liublino „Start“. Anksčiau vykusiame Supertaurės finale 82:96 nusileista Sopoto „Trefl“.
Tuo tarpu „Rytas“ Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) startavo trimis pergalėmis, bet pastarąjį mačą sužaidė dar rugsėjo 28-ąją.
Rungtynes, kurios Vilniuje startuos 20.00 val., jums sekti padės portalas Krepsinis.net.
