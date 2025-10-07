Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Čempionų lygos startas: „Rytas“ – „Legia“ (GYVAI)

2025-10-07 19:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-07 19:30

Savo žygį tarptautiniame fronte pradeda jau ketvirtasis Lietuvos klubas – Vilniaus „Rytas“ stoja prie FIBA Čempionų lygos starto.

G.Radzevičius pradeda naują žygį Europoje (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Savo žygį tarptautiniame fronte pradeda jau ketvirtasis Lietuvos klubas – Vilniaus „Rytas" stoja prie FIBA Čempionų lygos starto.

0

Pirmuoju Giedriaus Žibėno auklėtinių barjeru tapo Varšuvos „Legia“.

Lenkijos klubas turi pažįstamų veidų – Estijos rinktinės strategas Heiko Rannula pasikvietė tautietį Matthiasą Tassą, latvį Ojarą Silinį bei buvusį „Ryto“ žaidėją Jayvoną Gravesą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Varšuvos klubui tai bus tik trečiasis oficialus sezono mačas – Lenkijos pirmenybių starte 90:68 nugalėtas Liublino „Start“. Anksčiau vykusiame Supertaurės finale 82:96 nusileista Sopoto „Trefl“.

Tuo tarpu „Rytas“ Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) startavo trimis pergalėmis, bet pastarąjį mačą sužaidė dar rugsėjo 28-ąją.

Rungtynes, kurios Vilniuje startuos 20.00 val., jums sekti padės portalas Krepsinis.net.

