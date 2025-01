Čempionų lyga: Roterdame sutriuškintas „Bayern“ ir Paryžiuje subyrėjęs „Man City“

Miuncheno „Bayern“ klubas išvykos rungtynėse 0:3 nusileido Roterdamo „Feyenoord“ futbolininkams.

Santiago Gimenezas rungtynių pradžioje tiksliai nukreipė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir išvedė „Feyenoord“ į priekį 1:0. Puikiomis progomis išlyginti rezultatą nepasinaudojo Leonas Goretzka, Kingsley Comanas ir Harry Kane‘as.

S.Gimenezas pirmojo kėlinio pabaigoje sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir padvigubino šeimininkų pranašumą 2:0.

Galiausiai Ayase Ueda rungtynių pabaigoje tiksliai nukreipė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir rezultatas tapo triuškinamas 3:0.

„Bayern“ pirmajame kėlinyje atliko 14, o antrajame net 16 smūgių, tačiau pasižymėti taip ir nepavyko.

