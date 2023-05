Čempionų lyga paskelbė individualių prizų laureatus: dėmesio sulaukė ir Fosteris

Geriausių žaidėjų penketuką sudaro „Lenovo“ įžaidėjas Marcelinho Huertas, „Hapoel“ centras Zachas Hankinsas, „Unicaja“ gynėjas Dario Brizuela, Atėnų AEK centras Akilas Mitchellas ir Bonos „Telekom Baskets“ lyderis T.J.Shortsas.

T.J.Shortsas pripažintas ir naudingiausiu turnyro žaidėju – 18,9 taško, 3,8 atkovoto kamuolio, 7,1 rezultatyvaus perdavimo ir 18,7 naudingumo balo vidurkiai.

Geriausiu jaunu žaidėju tapo Stambulo „Galatasaray“ atstovas Sadikas Emiras Kabaca, geriausiai besiginantis krepšininkas – „Unicaja“ gynėjas Alberto Diazas.

Metų treneriu tapo „Telekom Baskets“ į finalą atvedęs Tuomasas Iisalo.

Exceptional season by the members of the #BasketballCL 𝐒𝐭𝐚𝐫 𝐋𝐢𝐧𝐞𝐮𝐩 𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝 𝐓𝐞𝐚𝐦! 🥈 pic.twitter.com/rZXESypsY2