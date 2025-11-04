Čempionų lyga: „Liverpool“ – „Real“ (APŽVALGA)

Įdomūs faktai prieš rungtynes:
• Šioms komandoms tai bus ketvirtosios iš 8 Čempionų lygos fazės etapo rungtynių.
• „Opta“ superkompiuterio duomenimis, „Liverpool“ yra laikomas nedideliu favoritu laimėti šį susitikimą (38,7 proc.). Tuo tarpu „Real“ šansai triumfuoti vertinami 37,2 proc., o lygiųjų tikimybė siekia 24,1 proc.
• „Real“ Čempionų lygoje yra iškovojęs visas tris pergales, tuo tarpu „Liverpool“ laimėjo dvejas rungtynes ir patyrė vieną pralaimėjimą.
• „Liverpool“ laimėjo vos dvejas iš paskutinių aštuonių žaistų rungtynių visuose turnyruose.
• „Raudonieji“ laimėjo paskutinį įvykusį tarpusavio susitikimą prieš „Karališkąjį“ klubą, tačiau nei vieno iš aštuonių prieš tai įvykusių.
Trenerių komentarai:
„Sunku yra palyginti šias rungtynes su praėjusio sezono, nes praėjusį kartą, kai jie čia žaidėjai, turėjo daug traumų, o dabar – ne. Xabi Alonso atlieka neįtikėtiną darbą, bet Carlo Ancelotti darė tą patį. Jie įsigijo keletą naujų žaidėjų, tad tai visada gali šiek tiek paveikti žaidimo stilių. Praėjusiame sezone mačiau labai gerą Madrido „Real“ komandą, tą patį matau ir dabar. „Real“ yra labai gera komanda, tačiau mes taip pat.“
Arne Slotas, „Liverpool“ komandos vyriausiasis treneris
„Tai yra Europos „Clasico“. Rungtynės prieš „Liverpool“ dėl jų istorijos visada buvo vienos iš tų, kurių gerbėjai nekantriai laukia. Mudu su Trentu Alexanderiu-Arnoldu čia turime savo istorijas, visada smagu yra atvykti ten, kur tave taip mylėjo, tačiau norime rezultato.“
Xabi Alonso, „Real“ komandos vyriausiasis treneris
Komandų formos:
Komandų formos | Organizatorių nuotr.
