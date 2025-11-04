„Liverpool“ minimalia persvara įveikė „Real“

Įdomūs faktai po rungtynių:
• „Liverpool“ laimėjo antras iš eilės žaistas tarpusavio rungtynes prieš „Real“ futbolininkus.
• „Real“ šiose rungtynėse užfiksavo tik 0,45 tikėtino įvarčio (xG). Tai yra žemiausias „Karališkojo“ klubo užfiksuotas rodiklis nuo 2024 m. spalio mėn.
• „Real“ žvaigždės Vinicius ir Kylianas Mbappe šiame susitikime neatliko nei vieno smūgio į vartų plotą.
Rungtynių teisėjas sužaidus kiek daugiau nei pusvalandį po VAR peržiūros nusprendė dėl Aurelieno Tchouameni žaidimo ranka vienuolikos metrų baudinio neskirti.
Alexis Mac Allisteris sužaidus valandą standartinės situacijos metu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išvedė „Liverpool“ į priekį 1:0.
Rungtynių statistika („Liverpool“ – „Real“)
„Liverpool“ švenčia pergalę minimaliu rezultatu 1:0.
Pridedamos5 papildomos žaidimo minutės.
Kylianas Mbappe atliko pavojingą smūgį, tačiau kamuolys skriejo šalia varžovų vartų.
Alexis Mac Allisteris standartinės situacijos metu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išvedė „Liverpool“ į priekį 1:0.
Alvaro Carreras atliko žemą perdavimą į baudos aikštelę, tačiau nei vienam iš komandos draugų jo uždaryti nepavyko.
Hugo Ekitike atliko pavojingą smūgį galva, tačiau kamuolys skriejo šalia vartų.
Virgilas van Dijkas standartinės situacijos metu atliko smūgį galva, tačiau kamuolį meistriškai atrėmė vartininkas.
Prasideda antrasis rungtynių kėlinys.
Pirmojo kėlinio statistika („Liverpool“ – „Real“)
Pirmasis kėlinys baigėsi be įvarčių 0:0.
Pridedamos 2 papildomos žaidimo minutės.
D. Szoboszlai atliko galingą smūgį, tačiau kamuolį dar kartą užtikrintai atrėmė vartų sargas.
Rungtynių teisėjas po VAR peržiūros nusprendė dėl Aurelieno Tchouameni žaidimo ranka vienuolikos metrų baudinio neskirti.
Tikslaus Floriano Wirtzo perdavimo sulaukusiam D. Szoboszlai nepavyko nukreipti kamuolį į vartus, kamuolį meistriškai atrėmė Thibautas Courtois.
Dominikas Szoboszlai baudos smūgio metu pasiuntė kamuolį vartų link, tačiau varžovai gynėsi sėkmingai.
Ederio Militao smūgiuotą kamuolį sėkmingai blokavo varžovas.
Alexis Mac Allisteris atliko smūgį dešine koja iš tolimesnės distancijos, tačiau kamuolys skriejo virš vartų.
Vinicius reidą į baudos aikštelę sėkmingai sustabdė varžovas ir rengta ataka nutrūko.
Rungtynės prasideda!
„Liverpool“ startinis vienuoliktukas šio vakaro rungtynėms:
„Real“ komandos startinė sudėtis:
Įdomūs faktai prieš rungtynes:
• Šioms komandoms tai bus ketvirtosios iš 8 Čempionų lygos fazės etapo rungtynių.
• „Opta“ superkompiuterio duomenimis, „Liverpool“ yra laikomas nedideliu favoritu laimėti šį susitikimą (38,7 proc.). Tuo tarpu „Real“ šansai triumfuoti vertinami 37,2 proc., o lygiųjų tikimybė siekia 24,1 proc.
• „Real“ Čempionų lygoje yra iškovojęs visas tris pergales, tuo tarpu „Liverpool“ laimėjo dvejas rungtynes ir patyrė vieną pralaimėjimą.
• „Liverpool“ laimėjo vos dvejas iš paskutinių aštuonių žaistų rungtynių visuose turnyruose.
• „Raudonieji“ laimėjo paskutinį įvykusį tarpusavio susitikimą prieš „Karališkąjį“ klubą, tačiau nei vieno iš aštuonių prieš tai įvykusių.
Trenerių komentarai:
„Sunku yra palyginti šias rungtynes su praėjusio sezono, nes praėjusį kartą, kai jie čia žaidėjai, turėjo daug traumų, o dabar – ne. Xabi Alonso atlieka neįtikėtiną darbą, bet Carlo Ancelotti darė tą patį. Jie įsigijo keletą naujų žaidėjų, tad tai visada gali šiek tiek paveikti žaidimo stilių. Praėjusiame sezone mačiau labai gerą Madrido „Real“ komandą, tą patį matau ir dabar. „Real“ yra labai gera komanda, tačiau mes taip pat.“
Arne Slotas, „Liverpool“ komandos vyriausiasis treneris
„Tai yra Europos „Clasico“. Rungtynės prieš „Liverpool“ dėl jų istorijos visada buvo vienos iš tų, kurių gerbėjai nekantriai laukia. Mudu su Trentu Alexanderiu-Arnoldu čia turime savo istorijas, visada smagu yra atvykti ten, kur tave taip mylėjo, tačiau norime rezultato.“
Xabi Alonso, „Real“ komandos vyriausiasis treneris
Komandų formos:
Komandų formos | Organizatorių nuotr.
