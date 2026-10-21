Čempionų lyga: „Bayern“ – „Arsenal“ (Tiesioginė transliacija)

22:00 val. futbolo gerbėjai galės mėgautis Vokietijos ir Anglijos čempionų akistata. Miuncheno „Bayern“ stos į kovą su Londono „Arsenal“. Kviečiame stebėti šias rungtynes sportas.lt, tv3.lt arba Tv3 kanalu.
Įdomūs faktai prieš rungtynes:
• Po pirmų dviejų turų „Arsenal“ turi 6 taškus, o „Bayern“ - 4.
• „Opta“ superkompiuteris favoritu laiko „Bayern“ ir jiems duoda 46,4% pergalei.
• Londono atstovai pralaimėjo daugiau nei pusę savo žaistų rungtynių su „Bayern“- 8 iš 15.
• „Arsenal“ laimėjo jau 14 iš eilės Čempionų lygos grupės etapo rungtynių.
• Šį sezoną „Arsenal“ išprovokavo jau 25 varžovų klaidas, iš kurių 9 baigėsi smūgiais.
• Harry Kane`as įvarčiu pasižymėjo jau 9 iš eilės Čempionų lygos rungtynėse.
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