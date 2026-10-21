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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Čempionų lyga: „Bayern“ – „Arsenal“ (Tiesioginė transliacija)

2026-10-21 17:36 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-21 17:36
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Šį vakarą UEFA Čempionų lygoje laukia ne viena intriguojanti dvikova, tarp kurių bus ir Europos grandų iš Vokietijos bei Anglijos susitikimas.

Šį vakarą UEFA Čempionų lygoje laukia ne viena intriguojanti dvikova, tarp kurių bus ir Europos grandų iš Vokietijos bei Anglijos susitikimas.

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22:00 val. futbolo gerbėjai galės mėgautis Vokietijos ir Anglijos čempionų akistata. Miuncheno „Bayern“ stos į kovą su Londono „Arsenal“. Kviečiame stebėti šias rungtynes sportas.lt, tv3.lt arba Tv3 kanalu.

 

Įdomūs faktai prieš rungtynes:

• Po pirmų dviejų turų  „Arsenal“ turi 6 taškus, o „Bayern“ - 4.

TAIP PAT SKAITYKITE:

• „Opta“ superkompiuteris favoritu laiko „Bayern“ ir jiems duoda 46,4% pergalei.

• Londono atstovai pralaimėjo daugiau nei pusę savo žaistų rungtynių su  „Bayern“- 8 iš 15.

• „Arsenal“ laimėjo jau 14 iš eilės Čempionų lygos grupės etapo rungtynių.

• Šį sezoną  „Arsenal“ išprovokavo jau 25 varžovų klaidas, iš kurių 9 baigėsi smūgiais.

• Harry Kane`as įvarčiu pasižymėjo jau 9 iš eilės Čempionų lygos rungtynėse.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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