Jokubaitis pelnė 11 taškų ir padėjo „Bayern“ laimėti prieš „Towers“

Lietuvis per 15 minučių įmetė 11 taškų (4/4 dvit., 0/1 trit., 3/3 baud.), atliko 2 rezultatyvius perdavimus, po 3 kartus suklydo ir pažeidė taisykles ir surinko 9 naudingumo balus.
Nugalėtojams Duane’as Washingtonas pelnė 12 taškų, Oscaras da Silva (6 atk. kam.) ir Mylesas Norrisas pridėjo po 9.
Pralaimėjusiems Mathysas Kangudia (2/6 trit.) ir Osaro Richas pelnė po 12 taškų.
Eurolygoje „Bayern“ laukia rungtynės namie su Dubajaus „Dubai“ ekipa.
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