Buvusios NBA žvaigždės kirtis europiečiams: „Jie negali gintis, tad per juos NBA krepšinis tapo švelnus“

Jis mano, kad NBA valdžia norėjo tokių permainų dėl lengvesnio europiečių įsiliejimo.

„NBA išėmė agresiją iš žaidimo, kad atvertų duris Eurolygos krepšininkams. Kai seniau jie čia atvyko, jiems čia buvo per kietas žaidimas ir neįsitvirtindavo. Taigi, NBA pašvelnino taisykles ir atvėrė duris užsieniečiams“, – sakė G.Arenasas.

Internautai su tokia nuomone nesutinka. Tarp jų minamų kietų NBA europiečių pavardžių galima rasti Joną Valančiūną, Domantą Sabonį ir Šarūną Marčiulionį.

Jis mano, kad Europos žaidėjai yra kalti dėl prastos gynybos NBA.

„JAV krepšininkai vyksta žaisti į NCAA, kad išmoktų gintis. Ką daro Europos žaidėjai? Jie nėra atletiški. Jie nėra greiti ir negali aukštai šokti. Jie yra nenaudingi gynyboje. Dabar NBA žaidžia 150 europiečių. Iš jų tik Gobertas ir Antetokounmpo gerai ginasi. Kiti yra tik puolantys žaidėjai“, – toliau dėstė jis.

Gilbert Arenas blames Europeans for bad defense in the NBA



“Get rid of all Europeans. You go to college to learn defense. What college do Europeans go to? They have no athleticism. They have no speed, no jumping ability. They are a liability on defense. They are 150 Euros in… pic.twitter.com/lUmoWJBeEw