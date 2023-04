Burtų traukimo rezultatus komentavęs Maksvytis: „Rinktinė bus pasikeitusi”

Filipinų sostinėje Maniloje vykusios iškilmingos burtų traukimo ceremonijos metu 32 komandos buvo paskirstytos į aštuonias grupes po keturias, o lietuviai pateko į D grupę kartu su Egiptu, Meksika ir Juodkalnija.

D grupės kovos vyks Maniloje, „Mall of Asia” arenoje. Toje pačioje arenoje yra numatytos ir atkrintamosios bei finalinės pasaulio čempionato rungtynės.

„Burtus sunku vertint, nežinant komandų sudėčių, bet pati grupė yra nesudėtinga. Yra sudėtingas kelias po to, išėjus iš grupės, kadangi reikėtų žaist su stipria grupe, su Amerikos ir Graikijos rinktinėmis,” – burtų traukimo rezultatus komentavo Lietuvos rinktinės vyr. treneris Kazys Maksvytis.

Paklaustas, ar mintyse jau dėlioja rinktinės sudėtį bei kitus vasaros planus, komandos strategas neslėpė, jog Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės laukia tam tikri pokyčiai.

„Šiandien neatskleisiu nei kandidatų sąrašo, nei pavardžių, bet galiu tik pasakyti, kad rinktinė bus pasikeitusi, bus ir netekčių iš tų žaidėjų, kurie dalyvavo paskutiniame čempionate. Šiemet, manau, kad bus sudėtingiau surinkti rinktinę,” – kalbėjo Kazys Maksvytis.

Pasaulio čempionatas vyks rugpjūčio 25 d. – rugsėjo 10 d. Indonezijoje, Japonijoje ir Filipinuose. Visos komandos grupėje tarpusavyje sužais po vienerias rungtynes ir dvi aukščiausias vietas užėmusios rinktinės keliaus į kitą etapą.

Dvi pirmosios D grupės komandos kitame varžybų etape sudarys naują pogrupį (J) su dviem pirmosiomis C grupės rinktinėmis. C grupėje varžysis JAV, Jordanija, Graikija ir Naujoji Zelandija.

Antrajame etape dvi aukščiausias vietas užėmusios komandos keliaus į ketvirtfinalį, kuriame susitiks su I pogrupiu. Šį pogrupį sudarys iš A ir B grupių išėjusios rinktinės.

A grupėje kovos Angola, Dominikos Respublika, Filipinai ir Italija, o B grupėje – Pietų Sudanas, Serbija, Kinija ir Puerto Rikas.

