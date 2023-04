Paaiškėjo Lietuvos rinktinės varžovai Pasaulio taurėje

Lietuvos rinktinės varžovai D grupėje bus Egiptas, Meksika ir Juodkalnija.

Lietuvos rinktinė atsidūrė antrajame pasaulio čempionato burtų krepšelyje. Kartu su Kazio Maksvyčio treniruojama rinktine tame pačiame krepšelyje buvo Prancūzija, Serbija ir Slovėnija.

Tai reiškia, kad mūsiškiai pirmajame etape su šiomis rinktinėmis neturėjo galimybės susitikti. Taip pat vienoje grupėje negali būti daugiau nei viena rinktinė iš Afrikos, Amerikos ir Azijos žemynų bei daugiausiai dvi iš Europos.

Pasaulio čempionate iš viso žais 32 rinktinės ir jos suskirstytos į aštuonias grupes.

32 nations. Only 1 can be crowned champs 🏆 Are you ready world? 🔥 #FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/qLHHwHhVRI

Verta paminėti, kad keturios grupės yra suformuotos iš lyginiu skaičiumi pažymėtų krepšelių, o kitos keturios – iš nelyginiu.

A, B, C, D grupės žais Maniloje (Filipinai), E ir F – Okinavoje (Japonija), o G ir H – Džakartoje (Indonezija).

*𝗱𝗿𝘂𝗺 𝗿𝗼𝗹𝗹𝘀 * 🥁



Here are the official #FIBAWC draw seedings! 🔮



🖥️ Watch the LIVE DRAW on our YouTube channel on April 29th!#WinForAll