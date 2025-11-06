Bryanto rekordas atvedė „Hapoel“ į pergalę prieš Dubajaus klubą

Septintąją pergalę iškovojusi Tel Avivo komanda išlieka turnyrinės lentelės viršūnėje su Belgrado „Crvena Zvezda“, o šias komandas rytoj galės pasivyti ir Kauno „Žalgiris“.
Šiame susitikime Dubajaus klubas vertėsi be traumą patyrusio savo pagrindinio vidurio puolėjo Mfiondu Kabengele.
Pirmajame kėlinyje abiems komandos sunkiai sekėsi apsiginti, o 6 taškų pranašumą „Dubai“ įgijo po Filipo Petruševo dvitaškio – 22:16. Dwayne’as Baconas skirtumą dar buvo padidinęs (26:18), o po pirmo kėlinio Dubajaus komanda pirmavo tik minimaliai – 26:25.
Tel Avivo komandą į priekį antrajame ketvirtyje išvedė Chrisas Jonesas – 29:28. Po itin permainingai susiklosčiusio kėlinio vieno taško pranašumą turėjo „Dubai“ – 48:47.
Trečiajame ketvirtyje siautėti ėmė Vasilije Micičius, po kurio tritaškio „Hapoel“ tolo (62:55), o Elijah Bryantas didino skirtumą iki dviženklio – 65:55. Tel Avivo klubas bėgo (74:59), o po trijų kėlinių „Hapoel“ pirmavo 15 taškų persvara – 82:67.
Ketvirto kėlinio metu Dubajaus klubas bandė sugrįžti į rungtynes ir sumažino atsilikimą iki 6 taškų – 83:89. Vis tik „Hapoel“ sužaidė dar vieną sėkmingą ataką ir susigrąžino saugesnį pranašumą (92:83) ir galiausiai Tel Avivo komanda išlaikė pergalingą persvarą – 109:97.
Dubajaus neišgelbėjo ir karjeros rungtynes sužaidęs Dwayne’as Baconas, kuris pelnė 36 taškus (10/19 dvit., 1/7 trit., 13/14 baud.) ir surinko 34 naudingumo balus.
Karjeros pasirodymą nugalėtojų gretose surengė Elijah Bryantas, pelnęs 25 taškus ir surinkęs 36 naudingumo balus.
„Dubai“: Dwayne’as Baconas 36 (11/26 metimai), Boogie Ellisas 16 (0/4 trit.), Filipas Petruševas 11, Kosta Kondičius (5 rez. per.) ir Kenanas Kamanjašas po 8.
„Hapoel“: Elijah Bryantas 25 (7 atk. kam.), Vasilije Micičius 19 (6 rez. per.), Johnathanas Motley ir Antonio Blakeney 15, Danas Oturu 12, Ishas Wrightas 8 (6 atk. kam.).
