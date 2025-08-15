Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Bendžius: „Svarbiausia – mūsų pačių žaidimas, o ne sprendimai dėl Dončičiaus“

2025-08-15 22:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-15 22:12

Lietuvos rinktinė penktadienio vakarą Šiauliuose 94:72 sutriuškino slovėnus, kurie žaidė be Luka Dončičiaus.

Eimantas Bendžius | BNS nuotr.

0

12 taškų įmetęs Eimantas Bendžius buvo tarp rezultatyviausių žaidėjų. Puolėjas pataikė visus 4 mestus tritaškius šiame susitikime.

„Sužaidėme du mačus iš eilės be pertraukos. Taip bus ir čempionate. Turime, ką tobulinti. Susirinksime po dienos ir matysime peržiūros metu“, – sakė E. Bendžius.

– Šiandien rinktinė puikiai atakavo iš toli. Ar jau jaučiasi tas čempionato ritmas?

– Prieš dieną būčiau sakęs, kad niekas nesijaučia, o šiandien jau atrodo, kad jaučiasi, tad nemanau, jog per dieną taip viskas pasikeičia. Visą gyvenimą esu metikas, reikia savyje padirbti. Po praeitų rungtynių treneris, kaip buvęs snaiperis, davė minčių. Kažką pavyko perteikti šiandien rungtynėse.

– Kaip pavyko atsistatyti po vakarykščių rungtynių?

– Niekaip. Tiesiog išsimiegojome, turėjome lengvą treniruotę ir į rungtynes. Atkrintamosiose irgi būna, kad žaidi iš eilės. Buvo, kad ir dvi dienas treniruotes turėjome labai sunkias. Šiandien galiu pasakyti, kad buvo lengviau nei per treniruočių maratoną.

– Nesinorėjo pasibandyti prieš L. Dončičių?

– Jie jau sprendžia savo reikalus, ar žaidžia jis ar ne. Kitiems irgi kyla klausimų. Kodėl Sedekerskis nežaidė, ar kodėl Valančiūnas žaidė trumpiau. Jie irgi gal norėtų kažką pasibandyti. Mes žaidžiame savo žaidimą ir nesvarbu, ar rungtyniauja Larkinas ar Dončičius, ar nerungtyniauja. Turime savo gynybos, puolimo sistemas, kurias norime pasibandyti. Būtų gal ir geriau, bet į tai nesikoncentruojame.

 

