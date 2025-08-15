Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Lietuvos šešiolikmečių rinktinė Europos čempionato finale susitiks su Serbija

2025-08-15 21:53 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-15 21:53

Paaiškėjo, su kuo Lietuvos vaikinų iki 16 metų rinktinei teks grumtis Europos čempionato finale.

Petaras Bjelica | FIBA nuotr.

0

Antrajame pusfinalyje serbai 90:58 (26:17, 19:6, 22:21, 23:14) sutriuškino Slovėnijos krepšininkus.

Toks rezultatas lėmė, kad lietuviai dėl Europos pirmenybių aukso grumsis su serbais.

Šiems pusfinalyje 24 taškus surinko Ognjenas Simjanovski (5/8 trit.), 19 pridėjo Nikola Kusturica (3/3 trit.).

Pralaimėjusiems 14 taškų įmetė Nejcas Roznikas (9 atk. kam.), 12 – Lunas Jarcas (8 atk. kam.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

