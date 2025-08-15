Lietuvos šešiolikmečių rinktinė Europos čempionato finale susitiks su Serbija

Antrajame pusfinalyje serbai 90:58 (26:17, 19:6, 22:21, 23:14) sutriuškino Slovėnijos krepšininkus.
Toks rezultatas lėmė, kad lietuviai dėl Europos pirmenybių aukso grumsis su serbais.
Šiems pusfinalyje 24 taškus surinko Ognjenas Simjanovski (5/8 trit.), 19 pridėjo Nikola Kusturica (3/3 trit.).
Pralaimėjusiems 14 taškų įmetė Nejcas Roznikas (9 atk. kam.), 12 – Lunas Jarcas (8 atk. kam.).
