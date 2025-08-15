Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Vokietija pasiekė pergalę prieš Šenguno vedamą Turkiją

2025-08-15 21:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-15 21:38

Pergalę draugiškose rungtynėse iškovojo Vokietijos rinktinė.

Dennisas Schroderis | Organizatorių nuotr.

Pergalę draugiškose rungtynėse iškovojo Vokietijos rinktinė.

0

Ši po atkaklios kovos 73:71 (17:25, 11:10, 21:16, 24:20) pranoko Turkijos krepšininkus.

Nugalėtojams 22 taškus surinko Dennisas Schroderis (3/5 trit., 6 rez. perd.), 17 pelnė Franzas Wagneris, 10 pasižymėjo Justusas Hollatzas.

Turkų neišgelbėjo 25 taškus įmetęs Aleperenas Šengunas (9/9 dvit., 9 atk. kam.), 15 taškų pridėjo Cedi Osmanas.

