Belgrade – Bartzoko konfliktas su sirgaliu ir „Partizan“ nariais

Be to, po finalinės sirenos, pasak G.Bartzoko, į aikštelę įsiveržė „Partizan“ sirgalius ir jį pastūmė.

„Željko asistentas – nežinau jo vardo – visą laiką keikėsi į mūsų suolelį. Aš apsikeičiau su juo žodžiais, o tada Tyrique'as Jones'as mane puolė“, – spaudos konferencijoje sakė G.Bartzokas, atsakydamas į klausimą apie incidentą su „Partizan“ vidurio puolėju.

Po rungtynių kamera užfiksavo, kaip G.Bartzokas ginčijasi su kai kuriais „Partizan“ štabo nariais, o T.Jones'as agresyviai žengia link graikų trenerio.

Tension at the end of the game Partizan vs Olympiacos between Tyrique Jones and coach Bartzokas pic.twitter.com/VHMy2A2Jcb