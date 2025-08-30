Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Belgijos krepšininkai palaužė Islandijos komandą Europos čempionate

2025-08-30 17:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-30 17:08

Pirmąją pergalę Europos čempionate į savo sąskaitą įsirašė Belgijos (1-1) krepšininkai.

Emmanuelis Lecomte | FIBA nuotr.

0

Šie D grupės mače Lenkijoje 71:64 (17:21, 15:15, 14:16, 25:12) palaužė Islandijos (0-2) rinktinę.

Didžiąją rungtynių dalį priekyje buvo islandai, kurie dar ketvirtajame kėlinyje pirmavo 7 taškais (55:62). Visgi, tuomet belgai pelnė net 10 taškų be atsako ir persvėrė rezultatą (65:62). Tai nutiko pirmą kartą nuo pirmojo ketvirčio šiame mače.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Likus 17 sekundžių, Tryggvi Hlinasonas baudų metimais švelnino rezultatą (65:64). Po dviejų sekundžių nuo baudų metimo linijos neklydo ir Emmanuelis Lecomte (67:64).

Po minutės pertraukėlės islandai neišsimetė kamuolio per 5 sekundes ir jį prarado, o E. Lacomte dar kartą pataikė du baudų metimus ir didino skirtumą (69:64).

Vėliau sekė dar vieną islandų klaida, o belgai tuo pasinaudojo ir rungtynes uždarė dar vienu dvitaškiu – 71:64.

Belgijos rinktinė: Emmanuelis Lecomte 16 (5/15 dvit., 0/4 trit., 6/6 baud., 6 rez. perd.), Jeanas-Marcas Mwema 13 (3/7 trit.), Ismaelis Bako 10 (7 atk. kam.), Hansas Vanwijnas (10 atk. kam.) ir AndyVan Vlietas po 8, Nielsas Van Den Eynde‘as 7.

Islandijos rinktinė: Tryggvi Hlinasonas 20 (7/10 dvit., 6/8 baud., 10 atk. kam., 5 blk., 32 n. b.), Elvaras Fridrikssonas 13 (0/5 trit.), Martinas Hermannssonas 12 (8 rez. perd.), Jonas Axelis Gudmundssonas 7 (4 per. kam.), Kristinnas Palssonas 6 (2/7 trit., 8 atk. kam.).

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

