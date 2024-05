Beatričė Juškevičiūtė pagerino beveik 15 metų gyvavusį Lietuvos rekordą

100 m barjerinio bėgimo rungtyje lietuvė finišavo per 12.87 sek. ir pasiekė šalies rekordą bei tapo pirmąja Lietuvos sportininke, šią rungtį baigusia greičiau nei per 13 sek. Ankstesnis Lietuvos rekordas net nuo 2009 m. liepos priklausė Sonatai Tamošaitytei (13.10), o olimpinis normatyvas siekia 12.77 sek. Beatričė šioje rungtyje įvykdė Europos čempionato normatyvą.

B.Juškevičiūtės laikas tarp septynkovininkių Austrijoje buvo 2-as. Greitesnė buvo tik varžybų rekordą pagerinusi amerikietė Michelle Atherley (12.71).

