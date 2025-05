Beatrice Chebet Rabate pagerino Afrikos rekordą ir užfiksavo antrą visų laikų 3000 m bėgimo rezultatą

Įspūdingą rezultatą moterų 3000 m bėgime pasiekė Kenijos stajerė Beatrice Chebet (8:11.56). Ji beveik 14 sek. aplenkė artimiausią varžovę, pagerino Afrikos rekordą, taip pat pasiekė „Deimantinės lygos“ rekordą ir geriausią sezono rezultatą pasaulyje.

B. Chebet rezultatas – antras per visą rungties istoriją. Greičiau yra bėgusi tik pasaulio rekordininkė kinė Junxia Wang (8:06.11), kuri tai padarė dar 1993 m. Tiesa, tas prieš 32 metus rezultatas pasiektas rezultatas iki šiol kelia daug diskusijų – abejojama, ar J. Wang rekordą tikrai pasiekė „švariais“ metodais.

WHAT CAN'T SHE DO?!



Beatrice Chebet runs an insane 8:11.56. Though it is not officially a world record - in some circles it could be regarded as the fastest legal time in World History.



There is significant controversy surrounding the World Record of 8:06.11 set by Junxia Wang… pic.twitter.com/Dpt0ohEMFo