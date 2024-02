Be sentimentų: Kyrie Irvingas vedė „Mavericks“ į pergalę prieš savo buvusią komandą

Kyrie Irvingas į Brukliną sugrįžo praėjus lygiai metams po to, kai jis buvo išmainytas į Dalasą ir šia proga surengė stulbinantį pasirodymą. Krepšininkas suvertė 36 taškus į savo buvusios komandos krepšį ir buvo pagrindinis vedlys į pergalę.

„Mavericks“ lyderis Luka Dončičius pelnė 35 taškus, atkovojo 18 kamuolių ir atliko devynis rezultatyvius perdavimus.

Dalaso komandos gynėjų tandemas buvo ypač svarbus antroje rungtynių pusėje, kai „Nets“ bandė išsiveržti į priekį, o šie atsakydami paeiliui pataikė kelis tolimus metimus.

Kyrie and Luka were a dynamic duo in tonight's win over Brooklyn 🔥



Luka: 35 PTS, 18 REB, 9 AST

Kyrie: 36 PTS, 5 AST, 6 3PM pic.twitter.com/mSE8x7oDOI

