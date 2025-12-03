„Barcelona“ nugalėjo „Atletico“ ir iškovojo svarbius taškus Ispanijos čempionate

Rungtynėse tarp dviejų Ispanijos grandų pranašumą naikinusi „Barcelona“ 3:1 nugalėjo Madrido „Atletico“.
Pirmoji rungtynėse iššovė „Atletico“. Nahuelis Molina tiksliu perdavimu išvedė Alexą Bueną vieną prieš vartininką, o šis techniškai pasiuntė kamuolį į vartus.
Ilgai išlaikyti pranašumo svečiai nesugebėjo. Šį kartą prieš vartininką jau atsidūrė Raphinha ir „Barcelona“ brazilas prasimetęs kamuolį prieš vartininką pasiuntė kamuolį į tuščius vartus.
Antroje kėlinio dalyje „Barcelona“ turėjo puikią progą įsiveržti į priekį. Visgi, Robertas Lewandowskis itin netiksliai bandė realizuoti baudinį ir kamuolį pasiuntė į tribūnas.
Po pertraukos „Barcelona“ dominavimas nebuvo toks akivaizdus, bet savo progą Dani Olmo surado ir ją realizavo. Jis krisdamas pasiuntė kamuolį į vartus. Tiesa, ispanas smūgio metu susižeidė ir buvo priverstas palikti aikštę.
Nors rungtynių finiše „Atletico“ turėjo porą neblogų progų lyginti rezultatą, bet jų nepasinaudojo, o Ferranas Torresas paskutinę pridėto laiko minutę užbaigė dvikovą trečiuoju savo komandos įvarčiu.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.