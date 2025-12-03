 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

„Barcelona“ nugalėjo „Atletico“ ir iškovojo svarbius taškus Ispanijos čempionate

2025-12-03 00:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-03 00:03

Ispanijos čempionate svarbią pergalę šventė „Barcelona“.

Raphinha | Scanpix nuotr.

Ispanijos čempionate svarbią pergalę šventė „Barcelona“.

0

Rungtynėse tarp dviejų Ispanijos grandų pranašumą naikinusi „Barcelona“ 3:1 nugalėjo Madrido „Atletico“.

Pirmoji rungtynėse iššovė „Atletico“. Nahuelis Molina tiksliu perdavimu išvedė Alexą Bueną vieną prieš vartininką, o šis techniškai pasiuntė kamuolį į vartus.

Ilgai išlaikyti pranašumo svečiai nesugebėjo. Šį kartą prieš vartininką jau atsidūrė Raphinha ir „Barcelona“ brazilas prasimetęs kamuolį prieš vartininką pasiuntė kamuolį į tuščius vartus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antroje kėlinio dalyje „Barcelona“ turėjo puikią progą įsiveržti į priekį. Visgi, Robertas Lewandowskis itin netiksliai bandė realizuoti baudinį ir kamuolį pasiuntė į tribūnas.

Po pertraukos „Barcelona“ dominavimas nebuvo toks akivaizdus, bet savo progą Dani Olmo surado ir ją realizavo. Jis krisdamas pasiuntė kamuolį į vartus. Tiesa, ispanas smūgio metu susižeidė ir buvo priverstas palikti aikštę.

Nors rungtynių finiše „Atletico“ turėjo porą neblogų progų lyginti rezultatą, bet jų nepasinaudojo, o Ferranas Torresas paskutinę pridėto laiko minutę užbaigė dvikovą trečiuoju savo komandos įvarčiu.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

