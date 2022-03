Baltijos šalių žiūrovai galės mėgautis aukščiausia Šveicarijos ledo ritulio lyga

Nacionalinės lygos reguliariojo sezono metu Baltijos šalių žiūrovai galės stebėti rungtynes kiekvieną savaitę, o per atkrintamąsias varžybas galės mėgautis išskirtinėmis rungtynėmis su didžiausiomis lygos žvaigždėmis. Be to, bus pateikiami įspūdingiausių akimirkų rinkiniai ir archyvinė medžiaga. Ledo ritulio gerbėjai turės išskirtinę galimybę stebėti ne tik perspektyviausius žaidėjus, bet ir dabartines žvaigždes, tarp kurių bus ir lietuvis Emilijus Krakauskas iš „HC Lausanne“ komandos.

„Tai pirmas kartas, kai Nacionalinė lyga bus tiesiogiai rodoma per „TV3 Sport“. Džiaugiamės ir tikimės, kad tai tik puikios partnerystės pradžia", - sako Nacionalinės lygos generalinis direktorius Denis Vaucher.

TV3 Grupės Sporto padalinio vadovas Raimonds Zeps sako: „Ledo ritulys yra didžioji daugumos sporto aistruolių meilė Latvijoje, bet šios sporto šakos populiarumas Lietuvoje ir Estijoje taip pat kasmet auga. Džiaugiamės galėdami savo žiūrovams pristatyti „karščiausią“ ir lankomiausią Europos lygą bei geriausių Baltijos šalių ledo ritulininkų pasirodymus.“

Ši partnerystė su Nacionaline Šveicarijos lyga užtikrina, kad „Go3“ ir „TV3 Sport“ kanalai ir toliau siūlys plačiausią elitinio sporto transliacijų pasirinkimą – NBA, NCAA, Eurolygą, Europos taurę, krepšinio Čempionų lygą (BCL), „Betsafe-LKL“, „Liga Endesa“, FIBA nacionalinių rinktinių varžybas, UFC, WWE, Anglijos „Premier“ lygą, ATP tenisą, WRC, ERC, Moto GP, MXGP, „Extreme E“ ir kt.