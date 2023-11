Baltijos lygoje – trigubas dublis, istorinė pergalė ir trenerių mados iššūkis

„Betsafe-WBBL“ čempionate šiemet varžosi 13 komandų: 7 iš Latvijos ir 6 – iš Lietuvos. Kviečiame susipažinti su sezono pirmojo mėnesio svarbiausių įvykių apžvalga.

Abipus sienos. Penkios Lietuvos ir Latvijos krepšininkės, šį sezoną žaidžiančios Baltijos šalių čempionate, atstovauja ne savo šalių komandoms. Daugiau kaimynių į savo ekipas pasikvietė lietuviai. Klaipėdos „LCC Tarptautinio Universiteto“ komandos aprangą vilki Elizabete Bulane, Lyva Linina ir Lina Loceniece, o Klaipėdos „Neptūno-Amberton“ – Rūta Stipra. Tuo metu Latvijoje žaidžia tik viena lietuvė – Gabija Meškonytė atstovauja „TTT-Riga“.

Be pralaimėjimų. Po pirmojo kovų mėnesio lygoje liko tik 3 pralaimėjimo kartėlio nepatyrusios komandos. „LCC Tarptautinis Universitetas“ laimėjo visas 5 žaistas rungtynes, „TTT-Riga“ – 3, o Vilniaus „Kibirkštis“ – 2.

Charakteris. Rygos Stradinio Universiteto (RSU) komanda per mėnesį sugebėjo savo aikštėje dukart surengti įspūdingus sugrįžimus ir nugalėti, kai atrodė, kad tam likę tik teorinės galimybės. Iš pradžių Latvijos sostinės studentės sugebėjo 71:70 įveikti „Jūrmala“ komandą, nors po 3 kėlinių atsiliko 54:64, o likus žaisti 1 min. 25 sek. – 65:70.

Po 10 dienų padėtis per rungtynes su „Liepaja/LSSS“ atrodė dar prastesnė – po 3 kėlinių viešnios pirmavo net 16 taškų skirtumu (43:27). RSU sugebėjo lemiamą kėlinį laimėti net 22:3 ir išplėšti pergalę rezultatu 49:46.

Pirmasis pratęsimas ir pirmoji pergalė. Istorinę – pirmąją – pergalę į savo sąskaitą įsirašė lygos debiutantas „Panevėžys“. Aukštaitijos sostinės krepšininkės per pirmąsias savo rungtynes „Betsafe-WBBL“ čempionate per pratęsimą palaužė Daugpilio universiteto komandą 93:90. Tai buvo vienintelis pratęsimas per jau sužaistus 25 sezono mačus.

Trigubas dublis. Savo vardą į lygos statistikos metraščius įrašė „LCC Tarptautinio Universiteto“ įžaidėja Dominyka Paliulytė. Per rungtynes su Rygos „TTT Juniores“ 22 metų krepšininkė pelnė 10 taškų, 10 kartų atkovojo kamuolį ir net 11 kartų jį perėmė. Tai buvo vos 4-as trigubas dublis lygos istorijoje ir pirmasis, kurį atliko žaidėja, surinkusi dviženklį perimtų kamuolių skaičių.

50 naudingumo balų. Dar vieną įspūdingą pasirodymą surengė „Šiaulių-Vilmers“ žaidėja Cassidy Mihalko. Amerikietė per rungtynes su „Liepaja/LSSS“ surinko net 50 naudingumo balų. Krepšininkė per 37 minutes pelnė 30 taškų (5/6 dvit., 3/4 trit., 11/11 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 8 rezultatyvius perdavimus, 3 kartus perėmė kamuolį, blokavo 1 metimą, 2 kartus suklydo ir išprovokavo 6 pražangas.

Sidabras už Atlanto. „Neptūnas-Amberton“ kurį laiką turėjo verstis be kolumbietės Marios Delgado, kuri su savo šalies nacionaline komanda dalyvavo Panamerikos žaidynėse Čilėje. Gynėja su Kolumbijos ekipa nukeliavo iki finalo ir tik jame turėjo pripažinti Brazilijos rintinės pranašumą (40:50). Klaipėdos ekipos krepšininkė finale pelnė 15 taškų ir buvo rezultatyviausia rungtynių žaidėja.

Mada. „Betsafe-WBBL“ pasaulyje ryškiai išsiskiria Liepojos komandos trenerių duetas – vyriausiasis treneris Rudolfas Rozitis ir jo asistentas Girtas Splite. Pastarojo iniciatyva, treneriai antrą sezoną vilki

vienodus ryškius kostiumus, suderintus su peteliškėmis. Praeitą sezoną kostiumai buvo tamsesnių spalvų, o šiemet buvo pasirinkta šviesesnių spalvų gama, aprangos komplektą papildė liemenės. Pasak latvių, tokie kostiumai padeda kuriant gerą atmosferą komandoje.

Simbolinis penketas. Į simbolinį lygos spalio mėnesio penketą pateko žaidėjos iš skirtingų komandų. Savo vietos penketuke nusipelnė Viktoria Balaban („Neptūnas-Ambertonׅ“), Žozefinė Silopina („Jūrmala“), C.Mihalko („Šiaulių-Vilmers“), Gerda Raulušaitytė („LCC Tarptautinis Universitetas“) ir Dekeiya Cohen („TTT-Riga“).

Naudingiausia žaidėja. Geriausios mėnesio krepšininkės titulą „Betsafe-WBBL“ skyrė G.Raulušaitytei iš „LCC Tarptautinio Universiteto“. Per trejas sužaistas rungtynes 19-metė 189 cm ūgio varėniškė savo komandai vidutiniškai pelnė 21,7 taško, atkovojo 9,3 kamuolio, atliko 2,7 rezultatyvaus perdavimo ir rinko net 37 naudingumo balus. Iš „Kibirkšties“ į uostamiestį prieš sezoną persikėlusiai žaidėjai 30 ir daugiau naudingumo balų per rungtynes tampa kasdienybe, o per rungtynes su RSU pavyko sukaupti net 45 balus.

Rinktinės. Per prasidėjusią rinktinių pertrauką net 14 krepšininkių iš „Betsafe-WBBL“ atstovaus nacionalinėms komandoms 2025 metų Europos čempionato atrankos varžybose. Į Lietuvos rinktinę pakviestos G.Meškonytė, G.Raulušaitytė, Brigita Sinickaitė („Neptūnas-Amberton“), Dalia Donskichytė, Eglė Zabotkaitė, Gabrielė Šulskė, Justina Miknaitė ir Martyna Petrėnaitė (visos - „Kibirkštis“), į Latvijos – Evelina Otto, Ieva Pulverė, Vanesa Jasa ir Luize Sila (visos - „TTT-Riga“), o į Ukrainos – V.Balaban ir Uljana Dacko (abi – „Neptūnas-Amberton“).