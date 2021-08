Baltijos „League of Legends“ čempionai Europoje iš 12 mačų laimėjo vos 1

Baltijos regione visus aptalžę „vilkai“ kvalifikacijoje papuolė į B grupę, kurioje taip pat kovėsi dvi itin pajėgios komandos – „Movistar Riders“ bei legendinės „Fnatic“ organizacijos akademija „Fnatic Rising“.

Prieš šias ekipas triuškinamus pralaimėjimus lietuviai patyrė visus keturis kartus. Vienintelę pergalę jie iškovojo prieš Nyderlandų atstovus „mCon esports Rotterdam“, kurie taip pat savo vienintelį laimėjimą nuraškė prieš „Iron Wolves“.

