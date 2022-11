Balotelli įsivėlė į skandalą: vidurinis pirštas ir kritika teisėjams

Italijos puolėjas parodė vidurinį pirštą „Basel“ sirgaliams Šveicarijos pirmenybių rungtynėse (0:0), o vėliau sukritikavo teisėjų darbą.

„Patikėkite manimi, tokie žaidėjai kaip aš, nesididžiuoja tuo, kad žaidžia lygoje, kurioje nesąžiningumas, korupcija yra toleruojami. Futbolas – tai darbas, ir mes visi turime į jį žiūrėti rimtai. Teisėjai taip pat“, – sakė po rungtynių futbolininkas.

Mario Balotelli with a very special message towards the fans of FC Basel 🖕#rotblaulive #Balotelli #MarioBalotelli #FCSion pic.twitter.com/fLwwRmMyno