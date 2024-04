Aukcione už rekordinę sumą parduotas Kobe Bryanto NBA čempiono žiedas

Skelbiama, kad žiedas buvo parduotas už 972,2 tūkst. JAV dolerių.

„Bleacher Report“ praneša, kad tai yra brangiausiai parduotas NBA čempiono žiedas istorijoje.

Šį čempiono žiedą krepšininkas buvo padovanojęs savo tėčiui, o naujasis jo šsavininkas neatskleidžiamas.

Primename, kad būtent 2000 m. K. Bryantas laimėjo savo pirmąjį karjeros NBA žiedą su Los Andželo „Lakers“ ekipa.

RECORD SALE FOR ANY NBA TITLE RING 🏀 💍



A 2000 Lakers Championship Players Ring, gifted by Kobe to his father Joe, has sold in our March Elite.



This is the same ring originally consigned to Goldin by the Bryant Family in 2013, & the new owner (NOT Joe Bryant) is our consignor. pic.twitter.com/ZaUD0PhRs4