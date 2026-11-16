„ATP Finals“: Sheltonas trijų setų mače palaužė Filsą

2025 metais šiame prestižiniame turnyre debiutavęs B. Sheltonas pirmajame sete demonstravo stulbinantį žaidimą, tačiau vėliau susidūrė su aršiu varžovo pasipriešinimu ir privalėjo susigrąžinti kontrolę, kad išplėštų pirmąją pergalę turnyro istorijoje.
„Tai buvo neįtikėtinai intensyvu, ypač pirmajame sete. Kamuoliukai buvo šiek tiek senesni, ir nežinau, ar ture esu žaidęs tiek daug ilgų smūgių apsikeitimų tokiame greitame korte, – vertino B. Sheltonas. – Kova buvo tikrai labai fizinė, sudėtingas išbandymas. Po beveik kiekvieno taško sunkiai kvėpavau, bet džiaugiuosi, kad turnyrą pradėjau būtent tokiu maču. Viskas nebuvo tobula, bet bendras mano lygis buvo geras ir manau, kad tai puikus mačas, nuo kurio galėsiu atsispirti šią savaitę.“
Ši pergalė leido B. Sheltonui pagerinti tarpusavio balansą prieš A. Filsą iki 3-1. Į Turiną po pasiekto finalo Paryžiaus „Masters“ turnyre atvykęs amerikietis neslėpė džiaugsmo, galėdamas grupės kovas pradėti sėkmingai.
„Tai reiškia labai daug. Ypač tai padaryti pirmajame grupės mače, suteikiant sau šiek tiek pagreičio judėti į priekį, yra didžiulis dalykas. Visi mačai čia yra nepaprastai sunkūs, todėl, jei anksti atsilieki, kova gali tapti kopimu į statų kalną. Iškovoti pirmąją pergalę prieš šią publiką man yra nuostabu“, – džiaugėsi B. Sheltonas.
Šį sezoną asmeninį rekordą – 45 pergales aukščiausio lygio turnyruose – pasiekęs B. Sheltonas pirmajame sete galingai smūgiavo iš abiejų pusių, nesuteikė varžovui nė vienos galimybės laimėti padavimų seriją ir įtikinamai išsiveržė į priekį. Tačiau šeštasis A. Filsas, tapęs pirmuoju prancūzu per pastaruosius dešimt metų, patekusiu į „Nitto ATP Finals“, pademonstravo pavydėtiną atsparumą.
Antrajame sete Prancūzijos atstovas pradėjo ilginti smūgių apsikeitimus nuo galinės linijos, o efektyviai keičiamas žaidimo tempas leido jam pademonstruoti savo meistriškumą. Aštuntajame antrojo seto geime prancūzas privertė B. Sheltoną suklysti atliekant smūgį iš dešinės ir pirmą kartą laimėjo oponento padavimų seriją, o sekančiame geime neutralizavo du varžovo susikurtus šansus laimėti geimą bei išlygino bendrą rezultatą.
Visgi A. Filsui nepavyko išlaikyti šio pagreičio. Lemiame trečiajame sete B. Sheltonas antrajame geime išnaudojo ketvirtąją galimybę laimėti varžovo padavimus ir nutiesė kelią link pergalės. Mačo pabaiga akivaizdžiai parodė amerikiečio ginklus, su kuriais nuo šiol dirba jo tėvas Bryanas Sheltonas ir prie komandos pirmą kartą prisijungęs naujasis treneris Juanas Carlosas Ferrero, kurio debiutas B. Sheltono ložėje įvyko būtent šį vakarą.
Paduodamas ir siekdamas užbaigti mačą prie 5:3, 24-erių B. Sheltonas atliko du galingus neatremiamus padavimus, o vėliau serija sunkių smūgių iš dešinės palaužė prancūzą lemiamo mačo taško metu.
Amerikietis džiaugėsi savo atnaujintu trenerių štabu.
„Man tai buvo nuostabu. Akivaizdu, kad dabar mano ložė atrodo šiek tiek kitaip ir esu be galo laimingas. Manau, kad savo komandoje turiu genialius teniso protus, puikius motyvatorius. Tai žmonės, kurie yra išalkę ir nekantrauja čia būti. Mes esame motyvuota komanda, tad pažiūrėsime, ką galime nuveikti šią savaitę ir ateityje“, – teigė B. Sheltonas.
Antrajame John McEnroe grupės etapo mače antradienį B. Sheltonas susitiks su pirmąja pasaulio rakete vokiečiu Alexanderiu Zverevu arba ispanu Rafaeliu Jodaru.
„ATP Finals“ turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
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