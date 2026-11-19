Pirmajame sete vyko atkakli kova, o jo nugalėtojas paaiškėjo tik po ilgo pratęsimo. B. Sheltonas pademonstravo puikų padavimą, atlaikė du „set pointus ir antruoju savo šansu laimėjo pratęsimą – R. Jodaras smūgiavo iš nepatogios padėties ir pasiuntė kamuoliuką už aikštės ribų.
Antrajame sete tenisininkai surengė ne vieną ilgą apsikeitimą smūgiais nuo galinės linijos. B. Sheltonas išsiveržė į priekį 3:1, tačiau R. Jodaras dar kartą pademonstravo kovingumą ir išlygino rezultatą 4:4. Vis dėlto amerikietis neleido varžovui perimti iniciatyvos: 11-ajame geime jis privertė ispaną daug bėgioti po kortą, laimėjo jo padavimų seriją, o netrukus užbaigė susitikimą savo padavimais.
B. Sheltonas pusfinalyje prisijungs prie jau vietą užsitikrinusio Alexanderio Zverevo, nebent vakare vykstančiame mače Arthuras Filsas įveiks vokietį per du setus. Bet koks kitoks rezultatas amerikiečiui garantuotų antrąją vietą Johno McEnroe grupėje ir kelialapį į kitą etapą. Tuo metu R. Jodaras grupės varžybas baigė be pergalių ir iš turnyro pasitraukė.
B. Sheltonas Turine žaidžia antrą kartą. Turnyro pradžioje jis nugalėjo A. Filsą, tačiau vėliau nusileido A. Zverevui. Pergalė prieš R. Jodarą leido amerikiečiui atsitiesti ir išsaugoti galimybę pasiekti pusfinalį. Jei tai pavyks, 24-erių tenisininkas taps jauniausiu amerikiečiu, patekusiu į „ATP Finals“ pusfinalį nuo 2004 metų, kai tai padarė 22-ejų Andy Roddickas.
20-metis R. Jodaras šiemet pademonstravo įspūdingą proveržį. Sausį jis ATP reitinge užėmė 168-ąją vietą, o lapkritį jau pakilo į pirmąjį dešimtuką. Ispanas iškovojo pirmąjį ATP turo titulą Marakeše, pasiekė pirmąjį ATP 1000 serijos turnyro finalą Sinsinatyje ir nukeliavo iki „Roland Garros“ ketvirtfinalio.
Turnyre dalyvauja 8 elitiniai tenisininkai, suskirstyti į 2 grupes po 4. Po 2 geriausius abiejų grupių žaidėjus pateks į pusfinalį. Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 15,75 mln. JAV dolerių.
„ATP Finals“ turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
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