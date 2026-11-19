2023 metų spalį A. Zverevui buvo paskirta piniginė bauda dėl fizinio smurto prieš B. Pateą, su kuria jis augina dukrą. Tenisininkas apskundė šį sprendimą ir nuo pat pradžių neigė jam pateiktus kaltinimus.
2024 metų birželį Berlyne prasidėjo viešas bylos nagrinėjimas, tačiau procesas buvo nutrauktas šalims pasiekus susitarimą. A. Zverevas sutiko sumokėti B. Patea 200 tūkst. eurų, iš kurių 150 tūkst. eurų turėjo atitekti valstybei, o likusi suma – labdaros fondui. Svarbu tai, kad teismas tenisininko neišteisino, tačiau kaltė taip pat nebuvo nustatyta.
Naujas ieškinys susijęs su interviu, kurį A. Zverevas davė Prancūzijos sporto dienraščiui „L'Equipe“ praėjusių metų birželį, kitą dieną po iškovoto pirmojo karjeros „Didžiojo kirčio“ titulo „Roland Garros“ turnyre. Pasak B. Patea teisininkų, leidinyje buvo cituojami tenisininko žodžiai, esą „mano nekaltumas buvo įrodytas“.
Ieškinyje prašoma įpareigoti 29-erių vokietį ateityje nekartoti šio teiginio. Už draudimo pažeidimą siūloma numatyti iki 250 tūkst. eurų baudą. Taip pat reikalaujama kompensacijos už buvusiai partnerei padarytą žalą.
From @TheAthletic: Men's world No. 1 Alexander Zverev is set to face a new lawsuit over an alleged “false factual assertion” regarding the conclusion of a domestic abuse case against him. https://t.co/vSlbUI3SqZREKLAMAREKLAMA— The New York Times (@nytimes) November 17, 2026
„Jis nebuvo pripažintas kaltu, tačiau nebuvo ir išteisintas. Jie pasirašė susitarimą, kuriuo jis įsipareigojo daugiau nekalbėti apie šią bylą“, – BBC teigė B. Patea advokatas Michaelas Scheele.
A. Zverevo interesams atstovaujanti Berlyno advokatų kontora „Schertz Bergmann“ patvirtino, kad tenisininkas ketina gintis nuo naujojo ieškinio.
„Mūsų klientas ginsis nuo šio ieškinio. Jeigu jam priskiriamas teiginys iš tiesų buvo išsakytas nurodyta forma, laikome jį leistina nuomonės išraiška, kurią saugo Vokietijos Konstitucijos 5 straipsnio pirmoji dalis“, – nurodė A. Zverevo advokatai.
2024 metų birželį, pasiekęs pirmąjį karjeros „Roland Garros“ finalą, vokietis taip pat buvo paklaustas, ar nesigaili praradęs galimybę visiškai išteisinti savo vardą.
„Štai ką reiškia bylos nutraukimas. Tai ir yra nekaltumas“, – tuomet atsakė A. Zverevas.
Jis pridūrė norintis palikti šią istoriją praeityje ir daugiau nebegirdėti klausimų šia tema.
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