2024 m. ATP „Challenger“ turnyro JAV finale lietuvis įveikė amerikietį rezultatu 6:4, 6:3, bet šiemet ATP 250 turnyro Belgijoje kvalifikacijoje E. Butvilas varžovui neprilygo – 2:6, 1:6.
N. Basavareddy 2022 m. kartu su Ozanu Barisu tapo „US Open“ jaunių dvejetų čempionais. 2023 m. amerikietis ITF jaunių (iki 18 metų) reitinge buvo pakilęs iki 3-ios pozicijos. Baigęs karjerą jaunių tenise N. Basavareddy pasuko į NCAA ir žaidė Stanfordo universitete. Visgi, netrukus jis nusprendė pasukti į profesionalų tenisą, kur žaibiškai kilo ATP reitinge ir pernai rikiavosi net 99-as. N. Basavareddy jau yra laimėjęs 4 ATP „Challenger“ vienetų turnyrus, iš kurių 2 – šiemet.
Šių metų gegužę N. Basavareddy pribloškė teniso pasaulį, kai prestižiniame „Roland Garros“ turnyre nugalėjo tuometinę 9-ąją pasaulio raketę amerikietį Taylorą Fritzą. Visgi, vėliau jis nusileido kitam amerikiečiui Alexui Michelsenui ir nuo tada beveik 3 mėnesius niekur nežaidė bei nevyko į Vimbldoną.
Rugpjūtį N. Basavareddy grįžo į kortą, įveikė „US Open“ kvalifikaciją, bet krito pagrindinio etapo starte. Rugsėjo pabaigoje amerikietis laimėjo ATP „Challenger“ turnyrą San Diege (JAV), o prieš keletą dienų pasiekė tokio paties rango turnyro finalą Orleane (Prancūzija).
E. Butvilui pergalė atneštų 35 ATP vienetų reitingo taškus ir 10 605 eurus, o pusfinalyje jo lauktų čekas Daliboras Svrčina (ATP-113) arba suomis Otto Virtanenas (ATP-107). Pralaimėjimo atveju lietuvis liktų su 16 reitingo taškų bei 6160 eurų.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Helsinkyje prizų fondą sudaro 203,9 tūkst. eurų.
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