Atėnuose – šiltas žalgiriečių susitikimas su Graikijoje žaidžiančiais lietuviais

Graikijoje, Atėnų AEK, žaidžia ir kitas lietuvis Mindaugas Kuzminskas.

Jis taip pat vakar buvo atvykęs į žalgiriečių viešbutį, kuriame susitiko su treneriu Kaziu Maksvyčiu.

Priminsime, kad „Žalgirio“ ir „Panathinaikos“ rungtynės šiandien prasidės 21.15 val. Mačą tiesiogiai transliuos naujos kartos televizija Go3, eigą padės sekti portalas tv3.lt.

