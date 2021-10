Artūro Karnišovo surinkta kapela toliau nestabdo – „Bulls“ startavo geriausiai per pastaruosius 5 sezonus

Tai geriausias Čikagos ekipos startas per pastaruosius 5 sezonus, o nuo pernai komandoje krepšinio operacijų viceprezidento pareigos eina lietuvis Artūras Karnišovas į komandą pakvietęs tokius krepšininkus kaip Lonzo Ballas, Nikola Vucevičius ar Alexas Caruso.

„Pistons“ priešintis sugebėjo vos pusantro kėlinio, nes vėliau „Bulls“ ėmė tolti. Kol „Pistons“ pelnė 2 taškus, per tą patį laiką surinko 13 ir taip krovėsi persvarą – 57:43.

Po didžiosios pertraukos „Pistons“ visiškai subyrėjo (74:49) ir nebeturėjo šansų.

3 pergalės sezono starte – geriausia pradžią, kokią „Bulls“ NBA turėjo nuo 2016 m.

Šiose rungtynėse net šeši „Bulls“ žaidėjai pelnė dviženklį taškų skaičių, o pastebimiausias aikštėje buvo galingu dvigubu dubliu pasižymėjęs Nikola Vučevičiu. Jis pelnė 15 taškų ir atkovojo 19 kamuolių.

RT if your team is 3-0! pic.twitter.com/zAkW9mC2s6