„Arsenal“ pranoko „Bayern“ ir tapo vienvalde UEFA Čempionų lygos lydere po penkių turų

Dviejų iki tol nesuklupusių komandų rungtynėse „Arsenal“ 3:1 nugalėjo Miuncheno „Bayern“. Vokiečiams tai buvo pirmasis pralaimėjimas sezone.
„Arsenal“ šiose rungtynėse į priekį įsiveržė pirmoji. 22-ąją minutę ji pasinaudojo savo ginklu – standartinėmis situacijomis. Bukayo Saka puikiai pristatė kamuolį į baudos aikštelę, o ten vietoje ir laiku atsidūręs Jurrienas Timberis galva išvedė šeimininkus į priekį.
„Bayern“ atsakė puikia greita ataka. Įspūdingu ilgu perdavimu Joshua Kimmichas išvedė Serge`ą Gnabry į pavojingą situaciją, šis nepagailėjo perdavimo Lennartui Karlui, o jaunasis talentas ataką užbaigė tiksliu smūgiu į vartus.
Antrajame kėlinyje „Arsenal“ buvo kur kas pavojingesnė komanda, o daugiausiai pavojaus jie kėlė po standartinių situacijų. Visgi, įvartis krito po varžovų klaidos ir atakos, kurios metu neseniai aikštėje pasirodęs Riccardo Calafiori vienu pirmųjų savo prisilietimų prie kamuolio atliko rezultatyvų perdavimą Noni Maduekei, kurio smūgis skriejo jau į neginamus vartus.
Vėliau greitoje atakoje sužibėjo Gabrielis Martinelli. Jis puikiai prasimetė kamuolį per vartus palikusį Manuelį Neuerį ir užbaigė savo darbą įvarčiu į tuščius vartus.
Po pergalės „Arsenal“ tapo vienintele komanda, kuri po 5 turų turi 15 taškų. „Bayern“ su 12 taškų žengia trečia.
Rungtynių statistika:
Antrajame kėlinyje pridedamos keturios minutės.
„Bayern“ puolimas nesugeba varžovams pasiūlyti nieko rimtesnio ir „Arsenal“ užtikrintai artėja prie pergalės.
Klysta M. Neueris. Vokietis paliko vartus ir bandė išmušti kamuolį, bet į jį nepataikė ir kamuolį toliau nusimetęs Gabrielis Martinelli galiausiai pasiuntė jį į tuščius vartus.
Klaida „Bayern“ gynyboje baigėsi įvarčiu. Noni Madueke užbaigė ataką smūgiu į tuščius vartus.
Declanas Rice`as atsidūrė prie oponentų vartų ir smūgiavo pavojingai, bet M. Neueris ir vėl sužaidė sėkmingai, atremdamas kamuolį koja.
Po dar vienos standartinės situacijos savo komandą gelbėja M. Neueris.
Dar vienas labai pavojingas „Arsenal“ kampinis, kuris pasibaigia Mikelio Merino smūgiu šalia vartų.
Komandos apsikeitė pavojingomis atakomis, kurios baigėsi smūgiais į vartininką.
Galingas Bukayo Saka smūgis, kurį pirštų galais liečiai M. Neueris.
Startuoja antrasis kėlinys.
Pirmojo kėlinio statistika:
Pirmasis kėlinys baigėsi lygiosiomis 1:1.
Pirmajame kėlinyje pridėtos trys minutės.
Josip Stanisičius atsidūrė netoli vartų, bet jo smūgis - labai netikslus.
Fantastiškas „Bayern“ išpuolis baigasi įvarčiu. Puikus Joshua Kimmicho perdavimas per pusę aikštęs, ten Serge`as Gnabry pasiuntė kamuolį link Lennarto Karlo, o 17-metis išlygino rezultatą.
„Arsenal“ vėl naudojasi savo ginklais: po pirmojo kampinio Jurrienas Timberis pašoka aukščiau varžovų ir išvedė savo ekipą į priekį.
Vartus palikęs Manuelis Neueris sėkmingai sužaidžia į kamuolį bei pataiko į Bukayo Saka nosį. Pastarajam pasileidžia kraujas ir rungtynės kuriam laikui stabdomos.
Kol kas kamuolys dažniausiai „Bayern“ kontrolėje, bet vienintelį smūgį atliko „Arsenal“.
Leandro Trossardas pabėgo vienas prieš vartininką, bet nepataikė į vartų plotą. Tiesa, vėliau paaiškėjo, jog „Arsenal“ žaidėjas buvo nuošalėje.
Rungtynės prasidėjo!
Startinės sudėtys:
Įdomūs faktai prieš rungtynes:
• Šioms komandoms tai bus penktosios iš 8 Čempionų lygos fazės etapo rungtynių.
• Abi komandos įspūdingai pradėjo Čempionų lygą ir yra tarp trijų komandų vis dar nepraradusių taškų.
• Tiek ir „Arsenal“, tiek ir „Bayern“ pirmauja ir savo vietinėse pirmenybėse.
• „Bayern“ komanda - dažniausiai „Arsenal“ sutiktas varžovas Čempionų lygoje. Visgi, iš 5 paskutinių rungtynių jei laimėjo vos kartą.
• Abi komandos turi rimtų nuostolių. Londono klubas versis be traumuotų Gabrielio ir Viktoro Gyokereso, o „Bayern“ gretose susitikimą priverstas praleisti raudoną kortelę gavęs Luisas Diazas.
Trenerių komentarai:
„Dėl tokių rungtynių tu ir nori varžytis šiame turnyre. Mes esame stabilūs tiek ir Čempionų lygoje, tiek ir vietiniame čempionate, o tą patį demonstruoja ir „Bayern“. Todėl mums tai bus puikus testas parodysiantis, kur šiuo metu mes esame. Turėjome gerą pasiruošimą, nors jis ir nebuvo ilgas, bet labai efektyvus. Žinome koks svarbus yra šis susitikimas.“
Mikelis Arteta, „Arsenal“ komandos vyriausiasis treneris
„Laimėjome pirmus keturis susitikimus ir tai yra labai svarbu. Kol kas vykdome savo planą ir tikimės, kad tai pratęsime. Bet turime suprasti, jog mūsų laukia sunkiausias iki šiol sutiktas varžovas. Tačiau tai mus džiugina - mes norime iššūkio ir esame jam pasirengę.“
Vincentas Kompany, „Bayern“ komandos vyriausiasis treneris
Komandų formos:
