Apie ryšį su Šaru kalbėjęs Hayesas-Davisas: „Fenerbahče“ sirgaliams tai nepatiks“

„Žinoma, jis manęs pasiilgs. Esu geriausias žaidėjas, kokį jis kada nors treniravo. Atnešiau jam Eurolygos titulą, tad natūralu, kad jis manęs ilgėsis. Visi mato, koks jis puikus treneris ir man patinka jo noras laimėti. Po daugelio metų bendro darbo buvome pasiekę tokį lygį, kad iš anksto žinojau, ką jis pasakys. Mūsų ryšys buvo būtent toks, kokio nori kiekvienas treneris“, – pasakojo puolėjas.
30 metų, 203 cm ūgio amerikietis į NBA sugrįžta po septynerių sezonų Europoje. Jis teigia, kad priimti šį sprendimą jam nebuvo sunku.
„Tiesą sakant, tai nebuvo sunkus sprendimas. Žinau, kad „Fenerbahče“ sirgaliams tai nepatiks, tačiau grįžti į NBA visada buvo mano pagrindinis tikslas“, – sakė krepšininkas.
