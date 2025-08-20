Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Apie ryšį su Šaru kalbėjęs Hayesas-Davisas: „Fenerbahče“ sirgaliams tai nepatiks“

2025-08-20 10:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-20 10:39

Stambulo „Fenerbahče“ palikęs ir į Fynikso „Suns“ persikėlęs Nigelas Hayesas-Davisas prisiminė apie savo patirtį dirbant kartu su Šarūnu Jasikevičiumi.

Nigelas Hayesas-Davisas | Scanpix nuotr.

Stambulo „Fenerbahče“ palikęs ir į Fynikso „Suns“ persikėlęs Nigelas Hayesas-Davisas prisiminė apie savo patirtį dirbant kartu su Šarūnu Jasikevičiumi.

REKLAMA
0

„Žinoma, jis manęs pasiilgs. Esu geriausias žaidėjas, kokį jis kada nors treniravo. Atnešiau jam Eurolygos titulą, tad natūralu, kad jis manęs ilgėsis. Visi mato, koks jis puikus treneris ir man patinka jo noras laimėti. Po daugelio metų bendro darbo buvome pasiekę tokį lygį, kad iš anksto žinojau, ką jis pasakys. Mūsų ryšys buvo būtent toks, kokio nori kiekvienas treneris“, – pasakojo puolėjas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

30 metų, 203 cm ūgio amerikietis į NBA sugrįžta po septynerių sezonų Europoje. Jis teigia, kad priimti šį sprendimą jam nebuvo sunku.

„Tiesą sakant, tai nebuvo sunkus sprendimas. Žinau, kad „Fenerbahče“ sirgaliams tai nepatiks, tačiau grįžti į NBA visada buvo mano pagrindinis tikslas“, – sakė krepšininkas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų