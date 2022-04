Apie paskutinę kovą prabilęs Tysonas Fury: „Tai bus hibridinė kova su skirtingomis taisyklėmis“

Dar būdamas ringe, T. Fury kalbėjo, kad jis jau po trečiosios kovos su Deontay Wilderiu buvo prižadėjęs savo žmonai Paris, jog baigs karjerą, tačiau tada atsirado galimybė kovoti savų sirgalių akivaizdoje ir jis negalėjo sulaužyti pažado, kurį davė Didžiosios Britanijos fanams.

„Buvau pažadėjęs savo mylimai žmonai Paris, kad po trečiosios kovos su D. Wilderiu viskas baigsis. Ir aš tikrai taip galvojau. Mes turėjome karą, tai buvo puiki trilogija. Tačiau tada sulaukiau pasiūlymo kovoti „Wembley“ stadione savo namuose ir manau, kad aš to nusipelniau, aš buvau skolingas sirgaliams, kiekvienam Didžiosios Britanijos gyventojui. Dabar viskas atlikta ir aš turiu būti žodžio žmogus. Tai gali būti paskutinė „Čigonų Karaliaus“ uždanga. Ir koks puikus būdas išeiti, didelis ačiū Jungtinei Karalystei“, – sakė T. Fury.

Nobody does walkouts like Tyson Fury. Nobody. GOATed. #FuryWhytepic.twitter.com/hjb4lMgA1Z