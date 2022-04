Bokso milžinų susidūrimą „Wembley“ stadione nokautu laimėjo Tysonas Fury

T. Fury šioje kovoje turėjo ūgio (206 cm prieš 193 cm) ir ištiestų rankų ilgio (216 cm prieš 198 cm) pranašumą. Juo jis naudojosi visus šešis raundus ir puikiai išlaikė atstumą.

Kaip visada, T. Fury įspūdingai judėjo ir išvengė daugelio stipriausių D.Whyte'o smūgių. Visgi T. Fury dominavo ir nekėlė abejonių nei viename raunde, o šeštame galiausiai sugebėjo pataikyti puikų dešinės rankos smūgį iš apačios, stumtelėjo D.Whyte'ą ir šis krito į nokdauną.

Nors D. Whyte'as dar atsikėlė, tačiau paprašytas teisėjo žengti žingsnius į priekį, neišlaikė liksvaro ir teisėjas nutraukė kovą.

„Esu vienas iš geriausių visų laikų sunkiasvorių kovotojų. Deja, bet D. Whyte‘as šiandien turėjo su manimi susitikti. Jis turi liūto širdį“, – apie varžovą kalbėjo T. Fury.

„Savo žmonai Paris pažadėjau, kad po trečiosios kovos su Deontay Wilderiu baigsiu karjerą, bet buvau pažadėjęs sirgaliams, kad sugrįšiu į Didžiąją Britaniją. Manau, kad tai viskas, tai gali būti paskutinė „Gipsy King“ kova“, – ringe kalbėjo T. Fury.

