Apie Eurolygos dėmesį, NBA pasiūlymą ir traumą atsivėręs A.Gudaitis: ji iš manęs atėmė labai daug

Jis replikavo dažnai girdimai frazei apie tai, kad „Ryte“ žaisti sunku: „Nei prieš 10 metų, nei dabar nėra sunku. Žiūrint, kaip tu reaguoji. Mūsų šalyje daug aptarinėjama, bet legionieriui neįsivaizduoju, kodėl gali būti sunku. Lietuviui gal sunkiau tam, kuris kreipia dėmesį, ką apie jį šneka.“
A.Gudaitis nuoširdžiai pasakojo apie Milane patirtą lemtingą kelio traumą, kuri jo karjerą pakreipė kita linkme.
„Pas mane į Milaną buvo atvykęs Koby Altmanas, „Cavaliers“ vadovas. Turėjome vakarienę ir jis sakė: nepasirašinėk jokio kontrakto, pasirašysime tave vasarą. Ir po 2 savaičių aš nusitraukiau kryžminius raiščius. O tada buvo pasakyta: čia tik verslas. Tuo metu po traumos nebuvo minties, kad NBA man visiškai nuplaukė. Galvojau, kad vis tiek sugebėsiu, bet ta trauma iš manęs paėmė daug. Labai daug“, – sakė jis.
A.Gudaitis taip pat neišvengė temos apie Eurolygos klubų dėmesį. Pasak jo, į bet kokį klubą krepšininkas vykti nežada.
„Yra kelios komandos, kurios domėjosi, bet reikia suprasti: jei komanda turi logotipą ant marškinėlių, nebūtinai eisiu ten, nes čia man gerai. Tai nėra uodegos pakėlimas – man tikrai čia gerai. Aš žaidžiu krepšinį dėl meilės jam, o kai jos nejaučiau tuos 3–4 metus, mėgaujuosi tuo. Nesivaikau eiti į organizaciją, kuri nepretenduoja į nieką ir neaišku, koks mano vaidmuo ten bus“, – sakė centras.
„MISsMATCH“
00:00 miegas ir poilsis po rungtynių bei prieš jas
09:00 J.Hardingo šokiruojantis epizodas
10:30 pasikeitusi rutina ir kas padėjo įgauti formą
13:00 sugrįžęs lyderio vaidmuo
17:30 kodėl į Japoniją A.Gudaitis negrįžtų
20:00 „Ryte“ žaisti nesunku nei prieš 10 m., nei dabar“
29:00 dėmesio pikas ir karjerą pakeitusi trauma
36:30 reakcija į R.Jokubaičio traumą
39:00 užsidariusios durys į NBA
41:40 karštas išvykimas iš Vilniaus į Milaną
47:00 visa karjera su vienu agentu
51:00 prie kelio į Eurolygą prisidėjęs T.Pačėsas
55:00 ar M.Jamesas gali būti laiminčios komandos vedlys
58:00 per daug pergalių turinti „Panathinaikos“
01:06:00 ar dera žaidėjams žaisti Serbijoje
01:12:00 A.Veličkos lyderystė
01:14:00 Eurolygos komandų dėmesys
