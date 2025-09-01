Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Anksti atitrūkę latviai susitvarkė su Portugalijos iššūkiu

2025-09-01 20:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-01 20:01

Po nesėkmės prieš serbus Europos čempionate reabilitavosi Latvijos (2-2) krepšininkai.

Kristapas Porzingis | FIBA nuotr.

Po nesėkmės prieš serbus Europos čempionate reabilitavosi Latvijos (2-2) krepšininkai.

0

Šie Rygoje 78:62 (23:21, 27:7, 15:15, 13:19) pranoko Portugalijos (1-3) nacionalinę komandą, kuriai išrašė trečią nesėkmę iš eilės.

Aikštės šeimininkai kur kas geriau pradėjo susitikimą ir greitai šovė į priekį (10:2). Dar pirmajame kėlinyje atstumas tarp komandų tapo dviženklis (18:8).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrajame ketvirtyje latviai visiškai dominavo ir spurtavo 11-0, kas leido padidinti persvarą dar labiau (41:24).

Šie pirmąją mačo dalį užbaigė turėdami net 22 taškų pranašumą (50:28).

Tai buvo rekordinis skirtumas rungtynėse. Su tokia pat persvara Latvijos krepšininkai žengė ir į lemiamą kėlinį (65:43).

Jo metu aikštės šeimininkai kiek atsipalaidavo ir oponentai priartėjo (70:58). Nepaisant to, intrigos atkurti nepavyko. Latvių taškai tokiu metu padėjo išvengti neramaus gyvenimo (76:60).

Dėl traumos mačo nebaigė Arturas Žagaras, kuris spėjo sužaisti 4 minutes ir pelnyti 5 taškus.

Latvijos rinktinė: Kristapas Porzingis 21 (1/2 dvit., 5/12 trit., 4/4 baud., 9 atk. kam., 5 kld.), Rolandas Šmitas 15 (6/6 dvit., 7 atk. kam.), Davis Bertanis 14 (3/9 trit.), Dairis Bertanis 11 (3/5 trit.), Arturas Žagaras ir Kristeras Zorikas po 5.

Portugalijos rinktinė: Neemiasas Queta 16 (7/11 dvit., 0/1 trit., 2/4 baud., 7 atk. kam.), Rafaelis Lisboa 17 (3/5 trit.), Travante Williamsas (1/6 trit.) ir Candido Sa po 8, Diogo Gameiro 5.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

