Kalendorius
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Arturas Žagaras vėl patyrė traumą ir nebaigė rungtynių su Portugalija

2025-09-01 19:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-01 19:43

Latvijos rinktinės atakų organizatorius Arturas Žagaras ir toliau yra kamuojamas traumų.

Žagaras | FIBA nuotr.

Latvijos rinktinės atakų organizatorius Arturas Žagaras ir toliau yra kamuojamas traumų.

REKLAMA
0

Krepšininkas spėjo sužaisti vos kiek daugiau nei 4 minutes, pelnyti 5 taškus akistatoje prieš portugalus ir dėl traumos buvo priverstas palikti aikštę.

Įžaidėjui bus atlikti medicininiai tyrimai, po kurių ir paaiškės susižeidimo rimtumas.

Tiesa, A. Žagaras nebaigė ir pirmojo mačo, kai prieš turkus rungtynes paliko dar trečiajame kėlinyje.

Šį čempionate latvis per vidutiniškai 18 minučių renka 8,3 taško ir atlieka 3,8 rezultatyvaus perdavimo.

A. Žagaro iškritimas iš rikiuotės latviams būtų didžiulis praradimas, mat šiame čempionate dėl pėdos traumos jau negalės padėti kitas žaidėjas – Andrejus Gražulis.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų