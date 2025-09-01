Arturas Žagaras vėl patyrė traumą ir nebaigė rungtynių su Portugalija

Krepšininkas spėjo sužaisti vos kiek daugiau nei 4 minutes, pelnyti 5 taškus akistatoje prieš portugalus ir dėl traumos buvo priverstas palikti aikštę.
Įžaidėjui bus atlikti medicininiai tyrimai, po kurių ir paaiškės susižeidimo rimtumas.
Tiesa, A. Žagaras nebaigė ir pirmojo mačo, kai prieš turkus rungtynes paliko dar trečiajame kėlinyje.
Šį čempionate latvis per vidutiniškai 18 minučių renka 8,3 taško ir atlieka 3,8 rezultatyvaus perdavimo.
A. Žagaro iškritimas iš rikiuotės latviams būtų didžiulis praradimas, mat šiame čempionate dėl pėdos traumos jau negalės padėti kitas žaidėjas – Andrejus Gražulis.
