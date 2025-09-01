Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Vokietijos rinktinė Europos čempionate liko be Voigtmanno

2025-09-01 19:35 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-01 19:35

Vokietijos rinktinė visiškai dominuoja Europos čempionate. Ši nušlavė ir britus bei pasiekė ketvirtą pergalę iš tiek pat galimų.

Voigtmannas | FIBA nuotr.

Vokietijos rinktinė visiškai dominuoja Europos čempionate. Ši nušlavė ir britus bei pasiekė ketvirtą pergalę iš tiek pat galimų.

0

Visgi, vokiečiams šiame čempionate jau daugiau nepadės vidurio puolėjas Johannesas Voigtmannas.

32 metų 211 cm ūgio krepšininkas paliko Suomiją ir išvyko į Miuncheną, kur jam buvo atlikti išsamūs medicininiai kelio tyrimai.

Po jų tapo aišku, kad aukštaūgiui yra būtina operacija ir daugiau nacionalinei komandai jis pirmenybėse nebepadės.

J. Voigtmannas Europos čempionate per vidutiniškai 16 minučių fiksavo 1,5 taško ir 3 atkovotų kamuolių vidurkius.

