Anglijos taurėje „Manchester United“ tik po baudinių serijos prasibrovė į finalą

Per pirmąją valandą atrodė, jog „Manchester United“ neturės problemų susidoroti su žemesniame lygyje žaidžiančiais oponentais.

Pirmajame kėlinyje pasižymėjo Scottas McTominay'us ir Harry Maguire'as, o po pertraukos savo komandos persvarą didino Bruno Fernandesas. Visgi, 71-ąją minutę Ellis Simmsas pasiuntė kamuolį į vartus ir užkūrė „Coventry City“ puolimą.

Vėliau po Callumo O‘Hare bandymo sėkmė šypsojosi „Championship“ atstovams: po rikošeto kamuolys įskriejo į tolimąją vartų kampą. Jau per pridėtą rungtynių laiką „Coventry City“ sugebėjo pasiekti stebuklą: varžovų pražanga baudos aikštelėje lėmė 11 metrų baudinį. Jį realizavo ir komandas į pratęsimą pasiuntė Haji Wrightas.

Pratęsimo metu abi komandos buvo arti įvarčio. Pirmajame pratęsimo kėlinyje į skersinį pataikė B. Fernandesas, tuo tarpu antrajame kėlinyje skersinį sudrebino jau E. Simmsas.

A special club 💙



Despite defeat, the @Coventry_City fans are still singing 🗣️#EmiratesFACup pic.twitter.com/CoSgybatbq