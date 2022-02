Anglijoje – neišnaudota Ronaldo proga ir „Man United“ fiasko FA taurėje

Aktyviai rungtynes pradėję aikštės šeimininkai jau antrą rungtynių minutę galėjo įsirašyti įvartį, kai Jadonas Sancho atliko galingą smūgį iš tolimos distancijos ir sudrebino varžovų vartų konstrukciją.

Cristiano Ronaldo 20-ąją minutę turėjo auksinę progą išvesti savo komandą į priekį, bet jam nepavyko realizuoti teisėjo skirto vienuolikos metrų baudinio ir rezultatas išliko nepakitęs.

J.Sancho 25-ąją minutę puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „Man Utd“ į priekį 1:0.

Visgi po ilgosios pertraukos „Middlesbrough“ pavyko atsitiesti ir Mattas Crooksas 64-ąją minutę nukreipė kamuolį į tuščius likusius vartus 1:1.

😱 THEY'VE DONE IT 😱@Boro have knocked out @ManUtd after a tense penalty-shootout! 🤯#EmiratesFACup pic.twitter.com/tBi61134fh

