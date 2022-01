Anglijos žiniasklaida: suimtas smurtu bei seksualine prievarta kaltinamas Masonas Greenwoodas

Netrukus į tai sureagavo ir „Man united“ ekipa, kuri suspendavo futbolininką „iki kito pranešimo“.

„M.Greenwoodas negrįš į treniruotes ir nežais rungtynių iki kito pranešimo“, – rašoma klubo pranešime.

Ankstesniame pareiškime „Man United“ nurodė, kad „netoleruoja jokio smurto“, tačiau „kol nebus nustatyti faktai, daugiau komentarų nebus“.

Gerai žinomas Anglijos žurnalistas Piersas Morganas taip pat praneša, jog jaunasis „Man Utd“ saugas buvo suimtas.

Mančesterio policija patvirtino, jog buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas ir įtariamasis 20-metis kaltinamas seksualine prievarta ir smurtu yra laikomas tolimesnioms apklausoms.

BREAKING: Greater Manchester Police have confirmed they have arrested Mason Greenwood on suspicion of rape and assault.



"He remains in custody for questioning. Enquiries are ongoing." pic.twitter.com/YVYqeZtpYY