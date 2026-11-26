Mačo pradžia lietuvei su amerikiete nebuvo lengva (0:2), bet jos greitai atsitiesė ir perėmė iniciatyvą (4:2). Vėliau jos laimėjo dar vieną varžovių padavimų seriją ir realizavo „set pointą“. Tuo tarpu antrajame sete didesnės intrigos nebuvo.
Lietuvė su porininke pelnė 294 JAV dolerius bei po 6 WTA dvejetų reitingo taškus. Pusfinalyje jos bandys įveikti neutralias atletes – Ulijaną Hrabavec ir Anną Kubarevą.
Vienetuose 25-erių A. Lukošiūtė (WTA-563) kiek anksčiau pateko į ketvirtfinalį, kuriame jos lauks kroatė Karla Popovič (WTA-657).
ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
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