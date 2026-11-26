T. Lukminas 100 jardų laisvuoju stiliumi įveikė per 41.05 sek. ir 0.06 sek. pagerino jam pačiam priklausiusį Arizonos universiteto rekordą – ankstesnis geriausias rezultatas buvo 41.11 sek.
Lietuvis taip pat prisidėjo prie universiteto vyrų estafetės komandos pergalės, kuri 4x200 jardų laisvuoju stiliumi finišavo per 6 min. 14.87 sek. T. Navikonis su komandos draugais laimėjo ir kombinuotą estafetę 4x100 jardų, o bronzą pelnė 4x50 jardų ir 4x100 jardų laisvuoju stiliumi estafetėse.
Patricija Kondraškaitė tose pačiose varžybose estafetėse laimėjo auksą ir 2 sidabro medalius, o 50 jardų laisvuoju stiliumi rungtyje finišavo antra (22.01).
Džiugas Miškinis (Kentukio universitetas) „Ohio State Fall Invitational“ varžybose su nauju karjeros rekordu 1650 jardų laisvuoju stiliumi rungtį baigė 5-as (14:44.34). Kostas Vaičiūnas „SMU Invite“ varžybose laimėjo 1000 jardų plaukimą laisvuoju stiliumi (8:59.27), o 1650 jardų nuotolį baigė 3-ias (15:03.07).
Smiltė Plytnykaitė (Virdžinijos universitetas) „Tennesee Invitational“ varžybose laimėjo sidabrą ir 3 bronzos medalius estafetėse. Tuo tarpu 100 jardų krūtine rungtyje ji su karjeros rekordu užėmė 5-ą vietą (59.21).
Barbora Mileišytė (Vašingtono valstijos universitetas) „NW Collegiate Invitational“ varžybose su komandos draugėmis laimėjo 2 aukso medalius, sidabrą ir bronzą estafetėse. 100 jardų laisvuoju stiliumi ir 100 jardų peteliške finaluose buvo 2-a, o 50 jardų laisvuoju stiliumi – 3-ia.
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