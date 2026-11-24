Lietuva didžiausias viltis sies su moterų 50 m plaukimo krūtine rungtimi. Čia startuos net 4 kartus šios rungties pasaulio čempione trumpame baseine tapusi Rūta Meilutytė. Ji gins pasaulio čempionės titulą.
R. Meilutytei iššūkį mes praėjusio čempionato sidabro medalininkė kinė Qianting Tang, estė Eneli Jefimova, tituluota airė Mona McSharry, Italijos žvaigždė Benedetta Pilato ir kitos garsios plaukikės. Tiesa, R. Meilutytės varžovių sąraše nėra Julijos Jefimovos – Rusijos rinktinė į šią rungtį vešis Jevgeniją Čikunovą bei Raliną Giliazovą. J. Jefimova prieš keletą savaičių nepasirodė Rusijos čempionate. Ji teigė 3 savaites vartojusi antibiotikus ir dėl prastos savijautos negalėjusi varžytis.
Vienas ryškiausių vardų, kurio Pekine nebus, – Vengrijos plaukimo žvaigždė Kristofas Milakas. Olimpinis čempionas ir pasaulio rekordininkas nusprendė praleisti trumpajame baseine vyksiantį pasaulio čempionatą ir visą dėmesį skirti pasirengimui 2027 metų sezonui 50 metrų baseine.
Vengrija į Kiniją apskritai nesiųs oficialios nacionalinės rinktinės. Anksčiau šį mėnesį šalies rinktinės treneris Csaba Sosas atskleidė, kad galimybė varžytis Pekine buvo suteikta tik K. Milakui ir Hubertui Kosui. Pastarasis, pasak trenerio, tikrai dalyvaus, o K. Milakui buvo palikta teisė pačiam apsispręsti.
Vengrijos trenerių štabas tokį sprendimą grindžia pasirengimo planais. Pasak C. Soso, Pekino čempionato datos ir vieta nėra palankios rinktinės pasiruošimui – dėl didelio laiko skirtumo nemažai laiko tektų skirti aklimatizacijai, o tai galėtų sutrikdyti treniruočių procesą. Be to, kitais metais Budapešte vyks pasaulio plaukimo čempionatas olimpiniame, 50 metrų baseine. Vengrai nusprendė prioritetą teikti būtent jam. Dalis šalies plaukikų kitą mėnesį dalyvaus ir JAV vyksiančiose „US Open“ varžybose.
Lietuva šiuo atveju pasielgė panašiai kaip Vengrija. Lietuvos rinktinės sudėtyje be R. Meilutytės bus tik Mantas Kaušpėdas ir Kotryna Teterevkova.
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