„Baltarusija sąmoningai instrumentalizavo migraciją prieš Lietuvą, Latviją ir Lenkiją, naudodama ją kaip priešišką veiksmą, kuriuo siekė destabilizuoti mūsų valstybes, pakirsti sienų kontrolę ir apriboti mūsų suverenią galimybę įgyvendinti migracijos politiką. Tai nėra politinis teiginys, o teismo pripažinta dokumentuota tikrovė“, – antradienį socialiniame tinkle „X“ rašė prezidentas.
Anot šalies vadovo, šis sprendimas yra svarbus įvykusios migracijos krizės ir jos aplinkybių pripažinimas.
„Šiandienis istorinis Europos Žmogaus Teisių Teismo Didžiosios kolegijos sprendimas yra svarbus pripažinimas naujos realybės, su kuria susidūrėme“, – teigė G. Nausėda.
Pasak G. Nausėdos, Europos valstybės turi išlaikyti galimybę apsisaugoti nuo panašių hibridinių atakų, tačiau kartu neatsisakyti įsipareigojimų žmogaus teisių srityje.
„Europa turi gebėti gintis nuo tokių hibridinių atakų, kartu užtikrindama pagrindines žmogaus teises“, – pabrėžė jis.
ELTA primena, jog antradienį EŽTT nusprendė, kad užsieniečių išstūmimas į valstybę, kuri vykdo instrumentalizuotą migraciją, nereiškia Žmogaus teisių konvencijoje numatyto kankinimo ir nežmoniško elgesio draudimo pažeidimo.
Šį sprendimą priėmė EŽTT Didžioji teisėjų kolegija, išnagrinėjusi kelių asmenų bylas prieš Lenkiją, Latviją ir Lietuvą.
Teismas nurodė, kad, prieš išsiunčiant migrantus į kitas šalis, valstybės institucijos privalo nustatyti, kuriems konkrečiai asmenims gali kilti rizika patirti netinkamą elgesį.
Strasbūro teismas šiuos asmenis suskirstė į dvi grupes – akivaizdžiai pažeidžiamus, pavyzdžiui, dėl amžiaus, prastos sveikatos ar negalios, ir tuos, kurių išsiuntimas į prieglobsčio valstybę akivaizdžiai sukeltų jiems grėsmę gyvybei arba netinkamo elgesio riziką.
Anot EŽTT, pareiškėjai byloje prieš Lietuvą nepriklausė nė vienai iš minėtų pažeidžiamų asmenų kategorijų.
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